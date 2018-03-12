РИАМО - 12 мар. Никто из пассажиров автобуса, который попал в ДТП с иномаркой в новой Москве, не пострадал, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы «Мосгортранса».

Ранее на 21-м километре Киевского шоссе столкнулись автобус и легковой автомобиль Kia, в результате ДТП скончался водитель иномарки.

«Сегодня около 15:30 в районе 21-го км Киевского шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса №420 и легкового автомобиля. По предварительным данным, машина выехала на встречную полосу движения и столкнулась с общественным транспортом. В автобусе никто не пострадал», - сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.