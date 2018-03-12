РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 мар. В доме культуры «Саввино» в Балашихе 25 марта состоится ежегодный областной конкурс детских хоровых коллективов, сообщил «РИАМО в Балашихе» художественный руководитель учреждения Александр Василенко.

«В рамках областного фестиваля детского и юношеского творчества «Юные таланты Московии» в нашем доме культуры 25 марта пройдет детский хоровой конкурс. Это большое событие, в нем примут участие до полутора тысяч ребят со всего Подмосковья. Приятно, что год от года этот конкурс проходит именно у нас», – сказал Василенко.

Кроме того, 23 и 24 марта в рамках фестиваля в ДМХШ «Пионерия» в Балашихе пройдет конкурс юных инструменталистов.

Фестиваль «Юные таланты Московии» проводится ежегодно с целью содействия развитию художественного творчества детей и молодежи. В его рамках в подмосковном регионе проводится множество конкурсов в хореографии, в эстрадном искусстве, в техническом моделировании, в робототехнике.