РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 12 мар. В школах подмосковных Люберец 18 марта пройдет спортивный конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья», сообщил «РИАМО в Люберцах» глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Восемнадцатого марта в 11:00 на базе школ нашего округа комитет физической культуры и спорта администрации совместно с управлением образования организовывают спортивный развлекательный конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья». Участникам предстоит пройти спортивные эстафеты, посоревноваться в меткости в дартсе и забросить максимальное количество мячей в баскетбольное кольцо», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что участвовать будут школы №№5, 6, 7, 13, 17, 24, 27, 28, 47, 48, 53, гимназии №№41, 43, 44 и Кадетская школа.

Ружицкий отметил, что также 18 марта в школах можно выполнить нормативы ГТО. Это челночный бег, бег на 60 метров; подтягивания (мальчики); наклон вперед стоя на гимнастической скамье, прыжок в длину с места и поднятия туловища. К выполнению норм ГТО допускаются жители городского округа Люберцы в возрасте с 6 до 70 лет. Они должны быть зарегистрированы на федеральном портале АИС ГТО и иметь допуск от врача.