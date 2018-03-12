РИАМО - 12 мар. Дополнительные автобусы «Мострансавто» могут выйти на маршруты при необходимости во время ледяного дождя в Подмосковье, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы предприятия.

Ранее на сайте «Метеовести» появилась информация, что в Москве и Подмосковье 13 и 14 марта может пройти слабый ледяной дождь, ожидается образование гололеда.

«При необходимости будут предоставлены резервные автобусы», - сказал собеседник агентства.