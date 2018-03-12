РИАМО - 12 мар. Пользователи соцсетей скорбят о кончине всенародно любимого актера Олега Табакова, который всегда оставался молодым в душе и, казалось, никогда не покинет сцену.

В последнее время актер тяжело болел, однако, интернет-пользователи надеялись, что болезни отступят и Табаков поправится.

«В СМИ были новости о том, что он в коме/тяжелом состоянии, так надеялась, что все обойдется...» - написала Анна Браташова.

Пользовательница Twitter Marina‏ назвала смерть любимого артиста Табакова «потерей потерь».

«Мне действительно Табаков казался всегда вечным и что он никогда не уйдет. Всегда будет с нами и вечно будет на сцене и главным. Бурлила молодая кровь в нем. И столько много его учеников вокруг нас. Добрая память прекрасному Табакову», - написал в микроблоге Alexandre Alenin‏.

Пользователь с ником Avega‏ с горечью отметил, что этот мир покинул еще один великий актер и режиссер.

«Прощаемся с эпохой воистину царственных артистов. Соболезнование всем близким и сочувствие всем нам», - подчеркнул пользователь.

Ярослав Алиферовец‏ уверен, что зрители запомнят Табакова молодым, каким актер оставался в душе до последнего вздоха.

На смерть великого артиста откликнулся в своем микроблоге комик Гарик Харламов.

«Умер Олег Табаков! Ушла Легенда! Невосполнимая потеря для кино, театра и страны!!! Мои соболезнования родным, близким и всем нам!» - написал он.

Также пользователи соцсетей благодарят Табакова за его творчество, особенно отмечая озвучку Кота Матроскина в мультфильме про Простоквашино.

«Его будут помнить, как Кота Матроскина. Величайший человек - Олег Табаков», - написала Анастасия Брага‏.

Табаков был госпитализирован 27 ноября 2017 года, его поместили в реанимацию. Позже после операции актера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи отмечали понижение артериального давления Табакова, в связи с этим нормальный уровень давления поддерживался с помощью лекарств. Состояние артиста оценивалось как тяжелое. В понедельник Табаков скончался в Москве на 83-м году жизни от сердечного приступа.

Олег Табаков родился в 1935 году. В 1957 году окончил Школу-студию МХАТ. На сцене дебютировал в спектакле «Вечно живые» в 1956 году. Табаков – один из основателей и ведущих актеров театра «Современник». За свою карьеру артист исполнил более 200 ролей. Помимо этого, он выпустил четыре актерских курса в Школе-студии МХАТ.

В 1987 году Табаков открыл театр «Табакерка». В июне 2000 года он стал художественным руководителем МХТ имени Чехова, а с 2004 года он параллельно исполнял обязанности директора театра.

Стала известна причина смерти Олега Табакова>>