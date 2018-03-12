РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 12 мар. Сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» просят жителей городского округа сообщать обо всех нарушениях избирательного законодательства в день выборов президента РФ 18 марта, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Уважаемые граждане! МУ МВД России «Люберецкое» убедительно просит вас проявить сознательность, бдительность и уважение к закону. Обо всех фактах нарушения избирательного законодательства просим сообщать», – говорится в сообщении.

Передать информацию о нарушениях можно по телефонам: 8(495)554-93-94 (дежурная часть МУ МВД России «Люберецкое»), «112», 8(495)692-70-66 («Телефон доверия» ГУ МВД России по Московской области), 8(495)667-74-47 («Телефон доверия» МВД России).

К нарушениям избирательного законодательства относится отказ в ознакомлении со списками избирателей, участников референдума; проведение агитации вне установленных мест и вне агитационного периода, и другие.

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