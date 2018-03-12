РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мар. Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов проведет прием жителей Подольска 13 марта в местном отделении партии «Единая Россия», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Фетисов – депутат от Московской области, в Госдуме он является первым заместителем председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

«Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеслав Фетисов 13 марта с 10:00 до 11:30 проведет прием граждан в Подольске в рамках программы региональной недели депутата. Прием будет проходить в местном отделении партии «Единая Россия» по адресу: улица Комсомольская, дом 46», – говорится в сообщении.

В этот же день Фетисов посетит завод специального пожарно-технического и аварийно-спасательного оборудования АО «Профессиональные технические системы» и встретится с сотрудниками предприятия. Также в рамках программы запланировано посещение московского завода «Физприбор» в Подольске, который производит системы защиты объектов атомной энергетики.