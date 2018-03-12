РИАМО - 12 мар. Следователи проводят проверку после пожара, произошедшего в квартире дома на севере столицы, там обнаружили тело женщины, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве.

«Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося. По предварительной информации, обнаружено тело женщины», - сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИАМО сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве, в 15:17 поступило сообщение о возгорание в жилом доме по адресу: улица генерала Рычагова, дом 16.

«На третьем этаже дома загорелась мебель в квартире. Площадь пожара – 1 квадратный метр. Загорание ликвидировали», - отметил сотрудник пресс-службы.