РИАМО - 12 мар. Власти Москвы поддержали идею проведения конкурсов и фестивалей с участниками столичного проекта «Активное долголетие», сообщил в понедельник мэр города Сергей Собянин.

Международный форум «Активное долголетие Москвы - 2018» проходит в понедельник в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной.

«Что касается фестивалей, конкурсов, выступлений участников программы «Активное долголетие» - считаю тоже это интересным, у нас есть такие традиции в городе. Очень хорошо, что люди выйдут за рамки своего маленького кружка, соберутся на городской площадке, покажут, что они умеют, пообщаются, расскажут горожанам о своих успехах. Это очень позитивная интересная идея, мы обязательно ее воплотим», - сказал мэр.

Он добавил, что также в рамках проекта «Активное долголетие» может быть реализована обучающая программа «Серебряный век».

«Я уверен, что проект, который мы реализуем вместе с вами, у нас получится. Качество жизни старшего поколения будет еще более качественным. Москва для этого имеет все возможности, и мы их реализуем», - сказал мэр.

Ранее Собянин сообщил, что представители старшего поколения подали уже более 35 тысяч заявок на участие в московском проекте «Активное долголетие».

Пилотный проект, посвященный активному долголетию, был утвержден 13 февраля. В рамках проекта будут организованы спортивные, досуговые и развивающие занятия, участие в которых не требует специальной подготовки. Присоединиться к мероприятиям смогут все постоянно зарегистрированные в Москве пенсионеры.