РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 мар. Глава Люберец Владимир Ружицкий 28 марта проведет традиционную встречу с жителями городского округа, он встретится с ними в КДЦ «Союз» в поселке Малаховка, сообщил в понедельник на оперативном совещании сам глава.

«Проведу ежемесячную встречу с жителями 28 марта в 18:00 в КДЦ «Союз», который находится в Малаховке по адресу: улица Шоссейная, дом №2», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что к участию во встрече приглашаются все желающие.

Ружицкий ежемесячно проводит встречи с жителями городского округа, где отчитывается о проделанной работе и отвечает на вопросы горожан.