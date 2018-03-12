РИАМО - 12 мар. Участие в московском проекте «Активное долголетие» предложат представителям некоммерческих организаций (НКО) и бизнеса, сообщил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин.

Международный форум «Активное долголетие Москвы - 2018» проходит в понедельник в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной.

«Хотел отреагировать на инициативы, которые были выдвинуты на круглых столах, об участии некоммерческих и коммерческих организаций в этом проекте (активного долголетия - ред.). Я поддерживаю эту идею, невозможно все сделать на базе наших городских учреждений. Конечно, необходимо привлекать некоммерческие организации и бизнес», - сказал Собянин.

Он добавил, что организации будут привлекаться по «грантам и расценкам, что выделяет город Москва для бюджетных учреждений».

«Сегодня таких заявок уже десятки. При этом мы должны обеспечить контроль, насколько качественно оказываются услуги, определить критерии этого качества, провести своеобразный конкурс среди организаций, определить лучших и поощрить их», - добавил мэр.

Пилотный проект, посвященный активному долголетию, был утвержден 13 февраля. В рамках проекта будут организованы спортивные, досуговые и развивающие занятия, участие в которых не требует специальной подготовки. Присоединиться к мероприятиям смогут все постоянно зарегистрированные в Москве пенсионеры.