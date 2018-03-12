РИАМО - 12 мар. Свыше 50 миниатюрных орхидей-павлинов, а также несколько экземпляров орхидей каланте подарил Московский урбанистический форум Ботаническому саду МГУ «Аптекарский огород» в честь 8 Марта, говорится в сообщении пресс-службы сада.

«Куратор тропических орхидей сада Сергей Исаев разместит новые растения в одной из коллекционных оранжерей: периодически их будут выставлять в витринах с редкими орхидеями в открытой для посетителей Пальмовой оранжерее», - говорится в сообщении.

В роду Плейоне, который назван в честь океаниды Плейоны, — около 20 видов орхидей. Произрастает в Гималаях, горах Индии, Непала, Тибета, Лаоса, Китая. Орхидеи-павлины приспособлены к холоду и даже к морозу. Эффектные цветки напоминают по форме хвост павлина и бывают розовыми, пурпурными, белыми и желтыми.

Moscow Urban Forum уже передавал в дар «Аптекарскому огороду» редкие орхидеи — в июне 2017 года. Повод для столь щедрых подарков — горячее желание сделать подарок старейшему ботаническому саду России в честь 8 Марта вместо того, чтобы дарить срезанные цветы, которые бы быстро завяли.

«Для нас это уже своего рода традиция – поздравлять наших партнеров таким образом. Мы будем рады доставить удовольствие всем и каждому увидеть столь необычные цветы в Ботаническом саду «Аптекарского огорода» — прокомментировала директор по маркетингу и работе с партнерами Moscow Urban Forum Арина Дробина.

Московский урбанистический форум — крупнейший международный конгресс, посвященный вызовам развития глобальных мегаполисов. В этом году он пройдёт с 17 по 22 июля в парке «Зарядье».