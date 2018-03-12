РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 мар. В городском округе Люберцы жители пишут обращения и просят власти очистить от снега парковку вблизи поликлиники №6 в микрорайоне Красная Горка, сообщил в понедельник глава муниципалитета Владимир Ружицкий на оперативном совещании в администрации.

«Жители микрорайона Красная горка просят расчистить парковку от снега вблизи поликлиники №6 по адресу: улица Назаровская, дом 3. Кроме этого, горожане обращают внимание на снежные завалы у дома №10А по улице Воинов-интернационалистов», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что жильцы дома №3 по Хлебозаводскому тупику просят убрать сбитые с крыш сосульки. Коммунальщики сбивали их на прошлой неделе, теперь они в большом количестве валяются во дворе.

«Жители дома №13 по улице Побратимов беспокоятся, что завалы снега, который был убран с парковки ТЦ «Светофор», начнут таять от весеннего солнца. Это может привести к подтоплению территории, поэтому снег нужно убрать», – пояснил Ружицкий.

Он подчеркнул, что все обращения жителей администрация держит на контроле.