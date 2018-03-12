РИАМО - 12 мар. Специалисты провели противоаварийные работы в главном здании Трехгорного (Бадаевского) пивоваренного завода на Кутузовском проспекте в Москве, где в 2016 году произошел пожар, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента культурного наследия.

Летом 2016 года в здании главного корпуса Трехгорного пивоваренного завода (бродильня с жилой пристройкой, ледники, помещения для розлива пива, пристройка для «отправки пива») произошел пожар. Тогда обрушились кровля здания, стропильные конструкции, световой фонарь. Были частично утрачены остекление и оконные солярные заполнения здания. Мосгорнаследием было выдано предписание о проведении работ по сохранению этого выявленного объекта культурного наследия.

«На данный момент демонтированы пострадавшие во время пожара стальные и деревянные конструкции крыши, аварийные участки чердачных перекрытий, поврежденные перегородки на втором этаже здания, поврежденные участки кладки по периметру стен. Устроены временные деревянные перекрытия над провалами на чердаке. Установлен каркас из инвентарных трубчатых лесов и деревянных конструкций, который выполняет функции конструкции временной кровли», — сказал руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, там, где есть вероятность обрушения кровли, установлены подпорные стойки; также установлены деревянные стропила и обрешетка. Все деревянные элементы обработаны огнезащитной краской. Из профилированного листа сооружена временная технологическая кровля и организованы водостоки в водосточные трубы.

Главный корпус Бадаевского пивоваренного завода — бывшая бродильня. Основной объем выстроен в 1875 году по проекту Августа Вебера. В 1904-1906 и в 1910 годах по проекту Романа Клейна выполнены надстройка и пристройка. Здание выполнено в «кирпичном стиле» с элементами псевдоготической архитектуры. Вплоть до 2016 года здание использовалось в качестве цеха для производства пива.