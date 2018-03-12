РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 мар. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном открыли в микрорайоне Дзержинского Балашихи в понедельник, передает корреспондент Балашихинского информагентства.

По данным агентства, в церемонии открытия комплекса приняли участие глава Балашихи Сергей Юров, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, заместитель командира Отдельной дивизии оперативного назначения имени Феликса Дзержинского Алексей Лагутин. Они перерезали красную ленточку, осмотрели помещения ФОКа.

«Мы сегодня (12 марта – ред.) открыли большой спортивный объект в микрорайоне Дзержинского. Я уверен, что его открытия давно ждали жители микрорайона. Он построен в рамках госконтракта Росгвардии год назад. В конце прошлого года (2017 года – ред.) благодаря поддержке руководства Росгвардии и дивизии оперативного назначения он был передан городу и в течение января-февраля (2018 года – ред.) мы активно занимались тем, что готовили его к открытию. Сейчас объект полностью готов и оснащен», – сказал Юров.

Он добавил, что в комплексе имеется вся необходимая мебель. К бассейну подключены все инженерные коммуникации. Юров отметил, что на объекте планируется установить дополнительные трибуны, чтобы была возможность проводить массовые соревнования.

По сведениям агентства, на фасаде нового комплекса торжественно открыли мемориальную доску в честь Елены Донской – многократной чемпионки Европы и мира по стрельбе из мелкокалиберной винтовки, участника Великой Отечественной войны, полковника медицинской службы. ФОКу присвоили имя Донской.

«Очень важно, что именно здесь, на территории нового ФОКа мы открываем мемориальную доску в честь Елены Донской – трехкратной чемпионки мира, семикратной чемпионки Европы, многократной чемпионки СССР. Это, бесспорно, дань уважения и памяти заслугам выдающейся спортсменки, рекорд которой до сих пор остался непревзойденным», – сказал Брынцалов.

По сведениям агентства, строительство ФОКа в микрорайоне Дзержинского началось в 2012 году. Его застройщиком выступила Росгвардия. На работы было потрачено более 250 миллионов рублей. Общая площадь ФОКа около 6 500 квадратных метров. В комплексе размещены бассейн, тренажерный зал, зал аэробики, секции единоборств, командных видов спорта.