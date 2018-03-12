РИАМО – 12 мар. Актер Олег Табаков скончался после сердечного приступа, сообщается в Telegram-канале Mash.

«Сегодня у Олега Павловича произошел сердечный приступ. Он скончался в 16 часов 15 минут», — говорится в сообщении.

В последние несколько месяцев артист находился в бессознательном состоянии. Врачи делали самые пессимистичные прогнозы, однако родственники не решались отключить его от аппаратов поддержания жизнедеятельности.

Актер был госпитализирован 27 ноября 2017 года, тогда Табакова поместили в реанимацию. Позже после операции его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи отмечали понижение артериального давления Табакова, в связи с этим нормальный уровень давления поддерживался с помощью лекарств. Состояние артиста оценивалось как тяжелое.

Олег Табаков родился в 1935 году. В 1957 году окончил Школу-студию МХАТ. На сцене дебютировал в спектакле «Вечно живые» в 1956 году. Табаков – один из основателей и ведущих актеров театра «Современник». За свою карьеру артист исполнил более 200 ролей. Помимо этого, он выпустил четыре актерских курса в Школе-студии МХАТ.

В 1987 году Табаков открыл театр «Табакерка». В июне 2000 года он стал художественным руководителем МХТ имени Чехова, а с 2004 года он параллельно исполнял обязанности директора театра.

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