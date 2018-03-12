РИАМО - 12 мар. Представители старшего поколения подали уже более 35 тысяч заявок на участие в московском проекте «Активное долголетие», сообщил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин.

Международный форум «Активное долголетие Москвы - 2018» проходит в понедельник в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной.

«Мы выделили необходимые финансовые ресурсы, создали организационную сеть записи желающих в систему «Активное долголетие», собрали заявки от тысячи учреждений и организаций. <…> Сегодня уже более 35 тысяч москвичей записались в эту систему, начали формироваться сотни первых кружков», - сказал Собянин.

Он добавил, что первый организационный этап проекта пройден успешно.

Пилотный проект, посвященный активному долголетию, был утвержден 13 февраля. В рамках проекта будут организованы спортивные, досуговые и развивающие занятия, участие в которых не требует специальной подготовки. Присоединиться к мероприятиям смогут все постоянно зарегистрированные в Москве пенсионеры.