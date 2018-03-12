Легендарный российский актер Олег Табаков, который был госпитализирован в конце ноября, ушел из жизни 12 марта 2018 года. Олег Павлович исполнил десятки театральных ролей в «Современнике», МХТ имени Чехова и «Табакерке», а также создал более 200 образов в кино. Персонажи Табакова, независимо от того, положительные они или отрицательные, покорили миллионы зрителей. В память о великом актере и педагоге редакция РИАМО вспомнила самых известных киногероев Табакова и их любимые фразы.

«Гламурный нацист» Шелленберг – «17 мгновений весны» (1973)

В легендарной картине Татьяны Лиозновой Олегу Табакову досталась роль бригадефюрера СС Вальтера Шелленберга, руководителя Штирлица. Критики упрекали актера в том, что он сыграл слишком симпатичного и гламурного нациста. Племянница Шелленберга написала Табакову письмо и поблагодарила за то, что он был так же добр, как дядюшка Вальтер, и дал возможность еще раз взглянуть на него на киноэкране. Крылатыми фразами Шелленберга в сериале стали:

«Мюллер бессмертен, как бессмертен в этом мире сыск»

«Вы слишком много знаете. Вас будут хоронить с почестями после автомобильной катастрофы»

«Маленькая ложь рождает большое недоверие»

«Адъютант очень нужен. Он вроде красивой охотничьей собаки»

«Полная смена караула. Надо же, у Курта были веснушки, а я этого не замечал»

Гарри, владелец салуна – «Человек с бульвара Капуцинов» (1987)

«Пла́чу два раза в день: первый раз − вечером, когда смотрю фильму, второй раз − утром, когда подсчитываю убытки», − жаловался любитель мелодрам Гарри Мак-Кью в исполнении Табакова. Его герой считал прибыльными только второсортные картины, поэтому высокому искусству мистер Феста в его салуне не нашлось места. Но даже этого неприятного, алчного персонажа Олег Павлович сумел наделить частицей своего обаяния.

«Я отравлен синематографом… Фильмы заменили мне все. И я иногда с ужасом чувствую, что они мне становятся дороже денег!»

«Горькая истина, мистер Фест, заключается в том, что в нашей стране только деньги могут сделать джентльмена человеком»

«Мистер Фест, ваше изобретение — просто чудо! Парни так изрешетили стену моего заведения! Тут ремонтом долларов на сто пахнет!»

Владимир Искремас – «Гори, гори, моя звезда» (1969)

Странное имя персонажа – Искремас, которого сыграл молодой Табаков, означает «Искусство – революционным массам. Это фильм о трагической судьбе и трагическом финале фанатика чистого искусства в смутное время революции. Табаков играет театрального режиссера, фанатично преданного своему делу. Но реалии таковы, что в маленьком городке белые, красные и «зеленые» сменяют друга, и бороться приходится не только с лихолетьем Гражданской войны, но и с неискоренимым невежеством людей.

«Нас ведут высокие идеи, а тебя – твои кривые ножки»

Сластолюбец Людовик XIII - «Д, Артаньян и три мушкетера» (1979)

В музыкальном приключенческом фильме Юнгвальда-Хилькевича одним из ярких персонажей стал король Франции Людовик XIII, знаменитый своим сластолюбием. У Олега Табакова он получился обаятельным, несмотря на многочисленные слабости: власть отдал кардиналу Ришелье, верит непроверенным слухам, а жену ревнует, несмотря на то, что сам не без греха. Все, что ему нужно, это подобострастие придворных и обожание дам, которые восклицают: «Сир, вы прекрасны!» И – король расплывается в довольной улыбке, напоминая нежащегося на солнышке кота.

«Я вам прощу измену королевству, но я не потерплю измены королю!»

Мудрый кот Матроскин - «Трое из Простоквашино» (1978)

В одном из самых любимых советских мультфильмов голосом Олега Табакова говорит кот Матроскин – обаяшка и умник, который держит в своих лапах весь дом и каждому может дать правильный совет:

«Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь – ты его колбасой кверху держишь, а надо колбасой на язык класть, так вкуснее получится»

«Мы его на помойке нашли, очистили от очисток, а он нам «фигвамы» рисует!»

«А умываться как? − А так! Надо меньше пачкаться!»

«По квитанции корова рыжая одна, брали мы ее одну по квитанции, сдавать будем одну, чтобы не нарушать отчетности».

«Песни я и сам петь могу, только от них пользы нету».

«А еще я вышивать могу, и на машинке тоже…»

Илья Ильич Обломов - «Несколько дней из жизни Обломова» (1979)

Классические персонажи русской литературы у Табакова также вызывали симпатию зрителей. Даже Обломов – живое воплощение лени, который лежит на диване, размышляя о вечном и бранится со слугой Захаром. Обломов в исполнении Табакова – это добрый и симпатичный человек с живым умом, которого зрителю очень жаль.

Владимир, любовник Катерины – «Москва слезам не верит» (1980)

В оскароносной мелодраме Владимира Меньшова у Табакова эпизодическая роль. Симпатичного, но безответственного и трусливого персонажа в известной сцене с тещей спасает только обаяние актера.

Мисс Эндрю - «Мэри Поппинс, до свидания» (1983)

В детском музыкальном фильме Табаков выступил в женском амплуа. Его мисс Эндрю появляется перед семьей Бэнксов торжественно и официально, так что хочется встать по стойке смирно: «Внимание, я выхожу!». Ее методы воспитания авторитарны, она не терпит неповиновения. Недаром дети встречают ее фразой: «Вы – божеское наказание!»

«Встать в строй! Предупреждаю, если он не выйдет к завтраку – лишу обеда!»

«Я считаю так – хороший воспитанник – послушный гражданин»

«Он должен регулярно чистить зубы и слушаться старших»