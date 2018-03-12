РИАМО – 12 мар. В новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) будет увеличен бюджет хоккейного клуба столицы «Динамо», сообщает ТАСС.

«Бюджет следующего года подтвержден. 3-4 апреля мы его утвердим. В этом году никаких задержек по зарплате перед игроками и персоналом не было, здесь проблем нет. Бюджет будет чуть выше, чем в этом году», - сказал генеральный директор клуба Сергей Федоров.

В январе должность генерального директора клуба покинул Рубен Бегунц. Генерального менеджера у клуба не будет, тренерский штаб будет выбирать своих исполнителей.

«С агентами хоккеистов буду разговаривать я. Клуб не будет превышать потолок в 900 миллионов рублей», - отметил Федоров.

«Динамо» завершило регулярный чемпионат на девятом месте в Западной конференции и впервые в истории КХЛ не попало в плей-офф.