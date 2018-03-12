РИАМО - 12 мар. Первая весенняя социальная ярмарка «Ценопад» прошла с 6 по 11 марта в подмосковном Дмитрове, ее «хитом» стали живые цветы, также популярностью пользовалось свежее мясо и консервы, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

Как пояснил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников, на ярмарке было организовано 52 торговых места. Предприниматели и фермеры Московской области и соседних регионов предложили большой выбор продуктов по специальным ценам, которые ниже среднерыночных минимум на 15%. Кроме того, со скидкой до 70% можно было приобрести «Ценопадные продукты» более 30 наименований. Также покупатели могли приобрести белевскую пастилу, башкирский мед, вязаный трикотаж, посуду, сувенирную продукцию, церковные принадлежности и живые цветы.

«Согласно проведенному мониторингу, наибольшей популярностью на Ценопаде пользовались живые цветы. Это связанно с празднованием Международного женского дня 8 Марта. Кроме того, уже которую неделю одной из самых популярных позиций ярмарки остается свежее мясо – продано порядка 2 тонн. Приобрести данный продукт можно было по социальной цене», - сказал Посаженников.

По его словам, высоким спросом у жителей Дмитрова пользовались консервы - продано 1,8 тысячи штук, причем не только традиционных - тушеной говядины, свинины, но также и красной икры, разнообразных рыбных консервов, законсервированных салатов и многих других.

Также жители Дмитрова активно покупали сухофрукты – продано 420 килограммов, фрукты и овощи – продано 380 килограммов, мед и соления.