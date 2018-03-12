РИАМО – 12 мар. Некоммерческие организации в столице планируют провести около 60 акций с призывом к избирателям участвовать в выборах президента РФ, сообщает в понедельник ТАСС.

«Представители некоммерческих организаций (НКО) планируют провести более 60 акций в каждом округе Москвы с призывом проголосовать на выборах президента РФ 18 марта», — говорится в сообщении.

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов отметил важность инициативы в последние дни перед выборами еще раз людям объяснить значимость предстоящего события.

Накануне голосования общественники выступили с инициативой организовать более 60 акций под слоганом #Явыбираюсам в каждом округе Москвы. Лидеры 48 НКО проинформируют москвичей о необходимости прийти на избирательные участки в день голосования и сделать свой выбор. К акции уже присоединились более 3 тысяч представителей НКО.

Представители НКО, в свою очередь, попросили главу столичного избиркома рассмотреть возможность предоставить помещение для сбора общественников. Горбунов предложил активистам использовать для этих целей кабинет в здании Мосгоризбиркома. Председатель комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям Михаил Антонцев предложил представителям НКО помещение в Доме Союзов.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

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