РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мар. Главгосстройнадзор Подмосковья выявил недочеты в выполнении требований техники безопасности и пожарной безопасности во время проверки строительства производственно-складского комплекса у деревни Борисовка в Подольске, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Инспекторы надзорного ведомства провели плановую проверку строительства второй очереди производственно-складского комплекса, который находится у деревни Борисовка в Подольске.

«На сегодняшний день на объекте ведутся работы по устройству монолитного фундамента. В ходе проверки участникам строительства было указано на замечания в части выполнения требований техники безопасности и пожарной безопасности, а также при ведении исполнительной документации. Ответственные лица приступили к устранению всех недочетов», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев.

Складские и административно-бытовые помещения производственно-складского комплекса разместятся на площади 33 тысяч квадратных метров. В здании установят оборудование для перегрузки товаров. Контроль за работой склада и учет товаров планируется осуществлять с помощью современных информационных систем. Прилегающая к объекту территория будет благоустроена. Здесь появится парковка для автотранспорта, места для погрузки-разгрузки транспортных средств.

Строительство осуществляется за счет средств инвестора. Застройщиком выступает акционерное общество «ПромТехАльянс». Плановое завершение строительства – IV квартал 2018 года.