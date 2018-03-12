РИАМО - 12 мар. Спектакли 12 театров из разных городов России войдут в программу юбилейного, пятого фестиваля «Золотая маска» в городе», который стартует в столице 13 марта, это будет самый масштабный проект за всю его историю, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

С 13 марта по 14 апреля – в рамках программы «Золотая маска» в городе» – в общественных пространствах Москвы пройдет серия бесплатных спектаклей от лучших театральных коллективов из разных регионов России.

«Проекту «Золотая маска» в городе» в этом году исполняется пять лет. Юбилейная программа будет самой масштабной за всю его историю. Свои постановки представят сразу 12 театральных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Якутска, Костромы и других городов. И впервые в программе – постановки не только номинантов премии «Золотая маска» этого года, но и лауреатов прошлых лет», – сказала заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

Москвичей ждут спектакли в разных театральных жанрах: опера, мюзикл, драма, классический и современный танец, театр кукол и даже спектакль-лекция для молодежной аудитории, который будет показан на старинной лестнице в здании факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова на Моховой улице.

«В этом году в программе «Золотой маски» в городе» мы покажем фрагменты из спектаклей и перформансы лучших театров нашей страны – номинантов национальной премии «Золотая маска». Мы надеемся, что жители города, которые станут зрителями уличных представлений, разделят с нами увлечение театром и составят в будущем его внимательную и преданную публику», – отметила генеральный директор национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» Мария Ревякина.

С 2014 по 2017 год в проекте «Золотая маска» в городе» участвовали более 20 театральных коллективов, было представлено около 40 бесплатных спектаклей на разных площадках города. Общее количество зрителей программы «Золотая маска» в городе» за это время превысило 4 миллиона человек.