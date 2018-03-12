РИАМО - 12 мар. Отпуск электроэнергии компанией «Мособлэнерго» по итогам 2017 года вырос примерно на 25% и превысил 12 миллиардов киловатт-часов, в 2018 году компания планирует увеличить объем передачи электроэнергии до 14,6 миллиарда киловатт-часов, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Отпуск электрической энергии в сетях АО «Мособлэнерго» по итогам 2017 года составил 12,049 миллиарда киловатт-часов. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года полезный отпуск увеличился более чем на 2,4 миллиарда киловатт-часов», - отмечается в сообщении.

Увеличение объема передачи электроэнергии связано со значительным расширением представительства компании на территории Московской области и присоединением новых филиалов.

Потери электроэнергии в сетях АО «Мособлэнерго» в 2017 году оказались ниже плановых значений на 1,26%. Наилучшие показатели по выполнению плана потерь электроэнергии достигнуты в Мытищинском и Химкинском филиалах компании.

Положительного результата удалось достичь благодаря организации коммерческого учета электроэнергии, замене перегруженных и изношенных трансформаторов 6-10 кВ, увеличению пропускной способности линий электропередачи, а также развитию распределительной сети на территории Подмосковья.

«В планах АО «Мособлэнерго» в 2018 году увеличение объема передачи электроэнергии еще на 2 миллиарда киловатт-часов и достижение отметки этого показателя в 14,6 миллиарда киловатт-часов», - заключается в сообщении.