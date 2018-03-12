РИАМО - 12 мар. Автобус и иномарка столкнулись на Киевском шоссе в новой Москве, в результате ДТП погиб один человек, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГИБДД ГУ МВД России по столице.
По его словам, дорожно-транспортное происшествие зафиксировано на 21-м километре Киевского шоссе.
«В 15:25 столкнулись два транспортных средства – автобус и автомобиль Kia. В результате в легковом автомобиле скончался один человек», - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что информация о пострадавших не поступала.
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