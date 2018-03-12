РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 мар. С 13 марта изменится график движения электропоездов на Горьковском направлении Московской железной дороги (МЖД), планируется отменить три электрички из Железнодорожного в Москву, сообщается на официальном сайте Центральной ППК.

«Будут отменены следующие поезда: 7101Р (Железнодорожная – Москва), курсировавший по рабочим дням отправлением в 6:03, поезд 6525В (Железнодорожная – Москва), курсировавший по выходным с отправлением в 9:53, а также 7121Р (Железнодорожная – Москва), курсировавший по рабочим дням отправлением в 19:15», – говорится в сообщении.

Кроме того, в рабочие дни отменят поезд 6755 (Фрязево – Москва) с отправлением в 8:44. В ежедневном режиме в 9:47 будет ездить электричка 6523 (Железнодорожная – Москва).

Также у части поездов изменится время отправления и остановки.