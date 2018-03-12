Выберите город, округ или район в московском регионе, чтобы персонифицировать настройки сайта (погода, новости)

МоскваПодмосковье

Б

Бронницы (г.о.)Балашиха (г.о.)

В

Видное, Ленинский районВоскресенск, Воскресенский районВолоколамск, Волоколамский район

Д

Долгопрудный (г.о.)Дзержинский (г.о.)Дмитров, Дмитровский районДомодедово (г.о.)Дубна (г.о.)

Е

Егорьевск (г.о.)

Ж

Жуковский (г.о.)

З

Зарайск (г.о.)Звенигород (г.о.)

И

Истра (г.о.)Ивантеевка (г.о.)

К

Котельники (г.о.)Красноармейск (г.о.)Королев (г.о.)Красногорск (г.о.)Краснознаменск (г.о.)Кашира (г.о.)Коломна (г.о.)Клин, Клинский район

Л

Люберцы (г.о.)Луховицы (г.о.)Лосино-Петровский (г.о.)Лыткарино (г.о.)Лобня (г.о.)Лотошино, Лотошинский район

М

МоскваМытищи (г.о.)Можайск, Можайский район

Н

Наро-Фоминск (г.о.)Ногинск, Ногинский район

О

Одинцово, Одинцовский районОрехово-Зуево, Орехово-Зуевский районОзеры (г.о.)

П

Пущино (г.о.)Павловский Посад (г.о.)Подольск (г.о.)ПодмосковьеПротвино (г.о.)Пушкино, Пушкинский район

Р

Раменское, Раменский районРошаль (г.о.)Рузский городской округРеутов (г.о.)

С

Серебряные Пруды (г.о.)Солнечногорск, Солнечногорский районСерпухов, Серпуховский районСергиев Посад, Сергиево-Посадский районСтупино (г.о.)

Т

Талдом, Талдомский район

Ф

Фрязино (г.о.)

Х

Химки (г.о.)

Ч

Черноголовка (г.о.)Чеховский городской округ

Ш

Шатура (г.о.)Шаховская (г.о.)

Щ

Щелково, Щелковский район

Э

Электрогорск (г.о.)Электросталь (г.о.)
+1˚C
      
ВходРегистрация
Следи за жизнью
Москвы и Подмосковья
ВходРегистрация
НовостиАкцентыИсторииЛюдиШпаргалкиИнтерактивФотоВидеоИнфографикаОпросыТемыСообщить новость
Спецпроекты
Пресс-центр
Городские порталы
В ПодольскеВ КоролёвеВ ЛюберцахВ БалашихеВ МытищахВ ЖуковскомВ ДомодедовоВ Красногорске
ФотоВидеоИнфографикаОпросыТемы
Городские порталы
В ПодольскеВ КоролёвеВ ЛюберцахВ БалашихеВ МытищахВ ЖуковскомВ ДомодедовоВ Красногорске
Спецпроекты
Пресс-центр

Поиск

  1. Шпаргалки
  2. Как прикрепиться к поликлинике в Подмосковье
Шпаргалки

Как прикрепиться к поликлинике в Подмосковье

Как прикрепиться к подмосковной поликлинике онлайн всего за один день, читайте в материале РИАМО.
© пресс-служба Губернатора, Денис Трудников
1

Способы прикрепления

© РИАМО

С марта 2017 года появилась возможность подать заявление на прикрепление к поликлинике дистанционно, через портал государственных и муниципальных услуг Московской области.

При этом от старой поликлиники открепляться не нужно, открепление происходит автоматически. 

Очная регистрация по-прежнему доступна, все документы можно подать лично, минуя портал госуслуг.

Как получить полис ОМС в Подмосковье>>

2

Кто имеет право на получение услуги

© Истринское Информагентство, Сергей Олексюк

Прикрепиться к поликлинике может:

 - любой застрахованный гражданин РФ с полисом ОМС;

 - ряд иностранных граждан, в том числе имеющие вид на жительство, беженцы;

 - детей прикрепляют их родители, усыновители или попечители.

Как максимально использовать полис ОМС в Подмосковье>>

3

Как подать заявление

© РИАМО, Анастасия Осипова

Для начала необходимо авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Если у вас нет аккаунта, его необходимо создать по адресу электронной почты.

Затем на сайте госуслуг Московской области заполняется электронное заявление, в котором указываются: фамилия, имя и отчество заявителя; дата рождения; адрес регистрации и/или пребывания; контактная информация.

Как получить льготную ипотеку под 6% для семей с детьми>>

4

Необходимые документы

©  пресс-служба «РЕСО-МЕД»

Кроме того, понадобятся электронные цветные копии следующих документов:

  - полиса ОМС;

  - паспорта гражданина РФ или иностранного гражданина/ удостоверения беженца/ другого документа, удостоверяющего личность заявителя;

  - свидетельства о рождении, если ребенку меньше 14 лет;

  - документа, подтверждающего полномочия заявителя, если он действует от чьего-либо лица (например, доверенности или опекунского удостоверения).

В наименовании файлов с копиями нужно указать название документов.

При первом посещении поликлиники потребуется предоставить в регистратуру оригиналы документов, указанных выше, а также СНИЛС. Это полностью завершит процедуру прикрепления.

При очной подаче документов в медучреждение могут потребовать ксерокопии документов, помимо подлинников. 

Подробнее тут>>

5

Выбор медучреждения

© РИАМО, Александр Манзюк

Для прикрепления можно выбрать любую поликлинику, необязательно по месту регистрации. При этом следует учитывать, что вызов врача на дом из поликлиники, не обслуживающей территорию, на которой проживает пациент, будет невозможен.

На текущий момент прикрепление к профильным медучреждениям (стоматологической поликлинике, женской консультации) через портал не происходит, необходима очная подача документов.

Как оформить пособие по безработице>>

6

Сроки прикрепления

Заявление регистрируется в тот же день, если было подано с понедельника по пятницу до 16.00, а если позже или в выходные, то на следующий рабочий день. Прикрепление происходит за один день.

7

Как убедиться, что вы прикреплены

© РИАМО, Александр Манзюк

Узнать, прикрепили вас к желаемому медучреждению или нет, можно несколькими способами:

 - в личном кабинете на портале госуслуг, куда будет направлен соответствующий электронный документ из медучреждения;

 - непосредственно в поликлинике;

 - по телефону: 8 (800)550-50-30;

 - также информация отобразится в Единой медицинской информационно- аналитической системе Московской области (ЕМИАС) или соответствующем приложении.

После этого можно сразу записываться на прием к врачу (если вы прикреплялись с временным полисом ОМС, запись онлайн будет недоступна.

Как получить социальную карту жителя Подмосковья>>

Яна Колодина
ПодмосковьеПоликлиники
Оцените этот материал:

Читайте также

Комментарии

Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии

Загрузка...


На главной

Показать ещё