Как прикрепиться к поликлинике в Подмосковье

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С марта 2017 года появилась возможность подать заявление на прикрепление к поликлинике дистанционно, через портал государственных и муниципальных услуг Московской области.

При этом от старой поликлиники открепляться не нужно, открепление происходит автоматически.

Очная регистрация по-прежнему доступна, все документы можно подать лично, минуя портал госуслуг.

Как получить полис ОМС в Подмосковье>>