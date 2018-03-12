РИАМО – 12 мар. В России официальный курс евро снизился на 73 копейки и составил 69,79 рубля, сообщает в понедельник Газета.ru.

«Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, уменьшился на 73,27 копейки до 69,79 рубля, курс доллара уменьшился на 18,89 копейки до 56,61 рубля», - говорится в сообщении.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на 13 марта, снизилась, по сравнению с показателем на выходные, праздничные дни и понедельник, на 43,4 копейки, составив 62,54 рубля.