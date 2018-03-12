РИАМО – 12 мар. В Минтрансе России предложили ввести новый дорожный знак, который будет запрещать движение автобусов, сообщает в понедельник Газета.ru.

«Дорожный знак представляет собой круг в формате и размерах дорожного знака 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» с размещенным внутри символическим изображением автобуса, изображенным на знаке дополнительной информации (табличке)», — говорится в документе, опубликованном на федеральном портале нормативных правовых актов.

В ведомстве таким образом хотят повысить меры безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Планируется, что знак появится на улицах с 1 июня 2018 года.

Он запретит движение автобусов, кроме тех, которые осуществляют регулярные перевозки пассажиров, передают информацию в транспортную дирекцию ЧМ-2018 и тех, которым в МВД разрешили движение.