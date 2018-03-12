РИАМО - 12 мар. Объем инвестиций в основной капитал в Москве в 2017 году составил около 2 триллионов рублей, что на 12,8% больше, чем в 2016 году, по сравнению с 2010 годом объем инвестиций в основной капитал вырос в сопоставимых ценах на 76,6%, сообщается на официальном портале мэра столицы.

«Москва реализует комплексную программу развития и поддержки инвестиций. Наряду с развитием крупных проектов в сфере транспорта и городской инфраструктуры город уделяет большое внимание поддержке промышленности и сектору высоких технологий — как действующих предприятий, так и новых проектов. Поэтому бизнес активно инвестирует в создание новых объектов капитального строительства и развитие производства», — отметила заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

По ее словам, в 2017 году, несмотря на увеличение объема адресной инвестиционной программы Москвы по сравнению с 2016 годом, доля внебюджетных инвестиций в структуре источников финансирования увеличилась с 70,6% до 72,6%. В 2017 году финансирование в основной капитал осуществлялось преимущественно за счет собственных средств организаций (59,1%).

Министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Владимир Ефимов подчеркнул, что столица продолжает демонстрировать положительную динамику по ключевым инвестиционным показателям.

«В 2017 году экономика города показала самые высокие темпы роста инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах за последние пять лет. Кроме этого, налицо существенное улучшение делового климата — это отмечают как эксперты, так и представители бизнеса. Инвесторы, которые планируют к запуску инвестиционные проекты, в Москве могут рассчитывать на простые и понятные правила их реализации, многочисленные налоговые и иные льготы, разнообразие каналов сбыта, а также на постоянно увеличивающийся потребительский спрос и участие в государственных закупках», — отметил Ефимов.

Для удобства взаимодействия инвесторов с городом и обеспечения высокого качества информационной поддержки инвесторов и бизнеса создан инвестиционный портал города Москвы. Там можно найти подробную информацию об инвестиционных проектах, мерах поддержки промышленности, налоговых режимах и льготах, действующих в столице. Ресурс в среднем ежедневно посещают порядка шести тысяч уникальных пользователей, 20% из них — иностранцы.