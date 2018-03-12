РИАМО – 12 мар. Министр труда и социальной защиты Максим Топилин объяснил, что существенное повышение зарплат российских бюджетников связано с достижением показателей, заложенных в «майских указах» президента России Владимира Путина, передает Федеральное агентство новостей.

Ранее СМИ писали, что в целом ряде российских научных учреждений и больниц в последние три месяца значительно выросли зарплаты. Согласно подсчетам Росстата, средняя зарплата врачей выросла почти на 30% — до 72,6 тысячи рублей. Зарплаты учителей увеличились до 33,5 тысяч рублей, а научных сотрудников — до 87,1 тысячи рублей.

«Как отметил политик журналистам, достигнутые результаты связаны с реализацией поставленных Путиным задач. Топилин напомнил, что рост заработных плат врачей и научных работников должен был достичь 200% по отношению к средней по региону», - говорится в сообщении.

Министр подчеркнул, что на данный момент в РФ вышли на нормальное исполнение указов.

Ранее Путин поручил поднять зарплаты бюджетникам, не попавшим под «майские указы». Он предложил проиндексировать с учетом инфляции зарплаты бюджетников. Глава государства поручил правительству проработать варианты и в ближайшее время представить предложения на этот счет.