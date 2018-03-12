РИАМО - 12 мар. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области продолжают следить за зимней уборкой объектов железнодорожной инфраструктуры, за неделю от снега и наледей расчистили свыше 40 пешеходных переходов, лестничных маршей и железнодорожных платформ, сообщила в понедельник начальник ведомства Татьяна Витушева.

По ее словам, в ходе операции «Безопасные ступени» инспекторы территориальных отделов Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области проверили зимнюю уборку 75 объектов железнодорожной инфраструктуры.

«По предписаниям инспекторов от снега и наледи очищены 11 пешеходных переходов через железнодорожные пути, более 20 наружных лестничных пролетов. Налажена зимняя уборка 15 железнодорожных платформ и восьми станций. Убрана наледь с крыш шести зданий, очищены от снега более 30 объектов и подходов к ним», - перечислила главный государственный административно-технический инспектор Московской области.

Она пояснила, что организациям, ответственным за соблюдение правил на объектах железнодорожной инфраструктуры, выписаны штрафы на сумму более 1,4 миллиона рублей и назначены восемь предупреждений.

«Цель операции «Безопасные ступени» - обеспечить комфорт и безопасность жителям на объектах железнодорожной инфраструктуры в зимний период. В поле зрения инспекторов в первую очередь попадают те объекты, железнодорожного сообщения на которых постоянно находится большое количество людей, а также служащие источником повышенной опасности. Подобные мероприятия позволяют существенно повысить комфорт и безопасность жителей региона», - заключила Витушева.