РИАМО (КОРОЛЕВ) - 12 мар. Мошенники напугали 83-летнюю женщину и обманом забрали у нее 800 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Оксана Еруновская.

Одиннадцатого марта женщина обратилась в дежурную часть УМВД России по городскому округу Королев. Она сообщила, что две женщины путем обмана и злоупотреблением доверия завладели ее деньгами.

«Мошенницы у дома по улице Карла Маркса сообщили пожилой женщине, что на ее деньгах есть порча и сказали, что помогут ее снять. Обманом забрали все наличные деньги и незаметно обменяли их на сверток, с якобы уже «чистыми» деньгами, сказав женщине, не открывать его до утра. Утром женщина обнаружила, что в свертке находится резаная бумага. Она обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество»», – сказала Еруновская.

Сотрудники полиции сообщили о приметах мошенниц. Одна из них славянской внешности, на вид ей 35-40 лет, среднего телосложения, рост 155-160 сантиметров, светлые волосы и глаза. На ней была белая вязаная шапка и белая куртка до колен. Второй женщине на вид тоже 35-40 лет, рост у нее 160-162 сантиметра, восточной внешности, темные глаза и волосы. Она носит очки в черной оправе, одета была в темное пальто с воротником и темную шапку с меховым ободком.

Полицейские просят при обнаружении подозрительных личностей незамедлительно звонить по телефонам: 8(495)511-59-00 (дежурная часть УМВД); 8(495)519-98-55 (дежурная часть Болшевского отдела полиции); 8(495)519-35-02 (дежурная часть Костинского отдела полиции); 8(495)511-83-05 (дежурная часть Центрального отдела полиции).