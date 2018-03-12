РИАМО - 12 мар. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области продолжают следить за ходом зимней уборки в Подмосковье, за минувшую неделю по их предписаниям ликвидировано более 400 нарушений в этой сфере, сообщила в понедельник руководитель надзорного ведомства Татьяна Витушева.

Она напомнила, что вопрос качественной зимней уборки территории находится под пристальным вниманием Госадмтехнадзора Московской области с начала зимы. Инспекторы продолжают надзорные мероприятия по контролю за ходом зимней уборки на территории всего Подмосковья.

«По итогам прошлой недели экипажами территориальных отделов Госадмтехнадзора пресечено более 400 нарушений хода зимней уборки, среди которых несвоевременный вывоз снега, наледи на внутридворовых территориях, улицах и пешеходных пространствах. Также по предписаниям инспекторов очищены кровли 92 нежилых зданий», - сказала Витушева.

Она подчеркнула, что уборка снега и ледяных образований в зимний период находится на особом контроле Госадмтехнадзора.