РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 мар. В центре занятости населения в Подольске 15 марта состоится ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница центра занятости.

«Ярмарка вакансий для горожан с ограниченными возможностями здоровья пройдет в Подольске 15 марта в центре занятости населения. В рамках мероприятия жители с ограниченными возможностями здоровья, а также пенсионного и предпенсионного возраста смогут встретиться с работодателями, ознакомиться с предложенными вакансиями и условиями труда, а также посетить мастер-класс о технологии поиска работы на современном рынке труда», – сказала сотрудница.

Начнется мероприятие в 10:00, а в 11:00 в кабинете №207 состоится мастер-класс. Помимо этого, в рамках программы все желающие смогут научиться грамотно составлять резюме, а также получат возможность задать все интересующие вопросы профессионалам. Проходить ярмарка вакансий будет по адресу: Февральская улица, дом №2А.