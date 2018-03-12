РИАМО - 12 мар. Порядка 250 столичных школ к 1 сентября 2018 года оснастят оборудованием для занятий по астрономии, сообщила в понедельник начальник управления развития инфраструктуры образования, контрактный управляющий департамента образования Москвы Анна Мельникова.

«Очень ждем астрономию, потому что это предмет, который теперь будет введен в обязательном порядке в школьную программу. И на сегодняшний момент порядка 250 школ к 1 сентября будут оснащены этим оборудованием», - сказала Мельникова.

По ее словам, в школы привезут оборудование для наблюдения и экспериментального изучения небесных тел, глобусы звездного неба, Луны и Марса, астрономические демонстрационные модели (Солнце-Земля-Луна), переносные купольные мультимедиацентры, а также оснащение для виртуального моделирования космических явлений.

Она добавила, что закупки производятся в рамках проекта «Техносфера современной школы», также в рамках которого осуществляется еще шесть аукционов: инженерный, медицинский, академический (научно-технологический) классы в московской школе, а также робо-класс, ИТ-полигон и Курчатовский центр непрерывного конвергентного образования.

Публичное представление закупки состоялось в понедельник в рамках проекта столичного департамента по конкурентной политике «Биржа торгов».

С 1 сентября 2018 года астрономия будет обязательным предметом в образовательных организациях. Астрономию убрали из обязательной школьной программы в России в 2008 году, так как ни один из действующих учебников не был разрешен и допущен к использованию в школах.