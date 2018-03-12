РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 мар. Расписание движения электричек Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится с 13 марта, сообщается в официальном Telegram-канале Центральной ППК.

«С 13 марта изменится график электричек Горьковского направления МЖД. Будут произведены отмены и назначения ряда поездов, также у части поездов изменится время отправления и остановки», – говорится в сообщении.

В приложении «Яндекс. Электрички» отмечается, что изменения связаны с назначением скоростных поездов «Москва – Иваново». Около 100 электричек подвинутся в графике на 1-50 минут. У некоторых поездов отменят или назначат остановки.