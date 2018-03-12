РИАМО - 12 мар. Общественные инспекторы Госжилинспекции Московской области в прошлом году выявили около 3 тысяч нарушений жилищного законодательства, сообщил в понедельник глава надзорного ведомства Вадим Соков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл форум по вопросам управления жилищно-коммунальным хозяйством Подмосковья.

«В 2017 году работу вели 80 общественных инспекторов, они провели более 4 тысяч проверок. Вместе с сотрудниками Госжилинспекции было выявлено около трех тысяч нарушений жилищного законодательства», - сказал Соков.

Он отметил, что в 2018 году эта работа будет продолжена. Также с 2016 года началось активное вовлечение собственников дворов в контроль за выполнением капитального ремонта. Благодаря чему на 40% сократилось количество жалоб на качество капремонта.