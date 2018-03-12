РИАМО - 12 мар. Жители столицы с 13 марта смогут бесплатно посмотреть уличные спектакли фестиваля «Золотая маска», специальная программа закончится масштабным шоу у Большого театра 14 апреля, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла мероприятий «Московские сезоны».

«С 13 марта по 14 апреля в Москве пройдет традиционная театральная программа «Золотая Маска» в городе». Жители столицы совершенно бесплатно смогут посмотреть 12 спектаклей от театральных трупп из разных регионов страны», — говорится в сообщении.

Театральными площадками в ближайший месяц станут, в частности, здание факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова на Моховой улице, Ленинградский вокзал, Центральный детский магазин, Московский планетарий, Третьяковская галерея на Крымском Валу, Библиотека имени Ф.М. Достоевского и «Москвариум» на ВДНХ.

«Завершится программа «Золотой маски» в городе» 14 апреля – масштабным уличным шоу у Большого театра на Театральной площади. Оно приурочено к закрытию городского фестиваля «Пасхальный дар» и торжественной церемонии вручения премий «Золотая Маска», – отметила заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

Проект «Золотая маска» в городе» – часть фестиваля «Золотая Маска», проходящего каждую весну в Москве. Это внеконкурсная программа, задуманная как фестиваль уличного театра. Существует она с 2014 года.

С 2014-го по 2017 год в проекте «Золотая маска» в городе» поучаствовали более 20 театральных коллективов, было представлено около 40 бесплатных спектаклей на разных площадках города: сад «Эрмитаж», Московский метрополитен, вокзалы, парк Горького, Третьяковская галерея, ГУМ, городские бизнес-центры, уличные пространства – Столешников переулок, Тверской бульвар и другие.

Общее количество зрителей программы «Золотая маска» в городе» в 2014-2017 годах – более 4 миллионов человек.