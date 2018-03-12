РИАМО (РЕУТОВ) - 12 мар. В Реутове начались основные работы по строительству автомобильного путепровода через пути Горьковского направления железной дороги, сообщил в понедельник глава города Станислав Каторов.

«Сейчас производится установка свай, подпорной стенки, которые станут основанием пролета для моста, который будет установлен на опорах над железнодорожным полотном», – сказал Каторов.

Он добавил, что новая трасса напрямую свяжет Горьковское и Носовихинское шоссе и обе части Реутова, разделенные железной дорогой.

«Это повысит инвестиционную привлекательность промзоны и экономический потенциал всего города. Эстакада спроектирована и прошла экспертизу. Для реализации проекта выделен земельный участок в 7,5 гектара», – уточнил Каторов.

По данным Реутовского информагентства, общая протяженность нового путепровода составит около 250 метров, а длина всего участка дороги от Транспортной улицы до Носовихинского шоссе – 1,2 километра. На нем будут созданы четыре полосы шириной по 3,5 метра – по две для движения в каждую сторону. Расчетная средняя скорость движения составит 80 километров в час. Пропускная способность рассчитана на 31 тысячу машин в сутки при предполагаемой интенсивности движения 28 тысяч авто в день. Общая стоимость строительства составит свыше 2 миллиардов рублей.

По сведениям агентства, проект реализуется в рамках комплексной реконструкции Горьковского направления железной дороги. Новая эстакада свяжет две автомобильные дороги – М7 «Волга» и Носовихинское шоссе. Она позволит ликвидировать пересечение железнодорожных путей и дорог в одном уровне. Путепровод будет реализован по проекту «Свободный переезд» губернаторской программы «Наше Подмосковье», нацеленный на ликвидацию одноуровневых пересечений железных и автомобильных дорог. Он реализуется в Московской области с 2014 года и включает в себя строительство 20 путепроводов в разных районах Подмосковья.