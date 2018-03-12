РИАМО - 12 мар. Министерство внутренних дел РФ объявило награду в размере 1 миллиона рублей за информацию, способствующую раскрытию убийства женщины и девочки в 2015 году и задержанию лица или лиц, его совершивших, сообщается на сайте ведомства.

В 2015 году в квартире элитного жилого комплекса на улице Шаболовка в Москве было совершено жестокое убийство женщины и ее малолетней дочери. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего), которое расследует Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Москве.

«МВД России гарантирует вознаграждение в сумме 1 миллион рублей за предоставление информации, способствующей раскрытию убийства и помощь в установлении личности предполагаемого преступника, зафиксированного камерами видеонаблюдения», - отмечается в сообщении.

Установлено, что преступник проник в квартиру через крышу дома и нанес множество колото-резаных ранений 41-летней женщине и ее 10-летней дочери, после чего скрылся. Сотрудники полиции получили видеозаписи с камер наблюдения, на которых видно, как неизвестный перемещается по этажам и территории жилого комплекса. Имеются основания полагать, что лицо, зафиксированное на камерах видеонаблюдения, может быть причастно к совершению убийства.

В настоящее время МВД России проводит работу по установлению личности предполагаемого преступника. Разыскивается мужчина 18-25 лет, нормального телосложения, ростом около 170-175 сантиметров, глаза темные, волосы кудрявые темные, удлиненные. Всем, кому что-либо известно о местонахождении и личности разыскиваемого, просьба сообщить в дежурную часть ГУУР МВД России 8 (495) 667-72-14 (круглосуточно), 8 (495) 667-01-15.