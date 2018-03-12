РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 12 мар. На минувшей неделе на дорогах подмосковных Люберец и Дзержинского в ДТП пострадали четыре человека, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ России «Люберецкое».

«В период с 5 по 12 марта в Люберцах и Дзержинском в дорожно-транспортных происшествиях пострадали четыре человека. Никто не погиб», – говорится в сообщении.

По данным службы, вечером 5 марта водитель Hyundai на Красноармейской улице Люберец не уступил дорогу Toyota Camry и столкнулся с ней. В результате ДТП пострадала 33-летняя пассажирка Hyundai, которой с травмами различной степени тяжести в больнице Люберец оказали помощь.

По предварительным данным, 6 марта Volkswagen Golf на Заречной улице в деревне Марусино Люберец выезжал с прилегающей территории на проезжую часть и не уступил дорогу Kia Rio. После столкновения Volkswagen наехал на Mazda 6, остановившуюся на дороге. В результате столкновения пострадала 30-летняя пассажирка Kia, которой оказали помощь в больнице Люберец.

Десятого марта водитель Nissan Micra, двигаясь задним ходом во дворе дома №11 по Хлебозаводскому проезду Люберец, наехал на пешехода, стоявшего сзади. После этого Nissan врезался в припаркованный ВАЗ-21150. В результате ДТП пострадал 33-летний пешеход, который с переломом левой голени был госпитализирован.

Также 10 марта водитель КамАз-6520, на Угрешской улице в Дзержинском, в районе дома №5А наехал на 54-летнюю женщину, переходившую проезжую часть в неустановленном месте. Ее с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

По фактам данных происшествий проводится проверка, в результате которой будут установлены причины случившегося.