РИАМО - 12 мар. Тела двоих взрослых и шестилетней девочки обнаружили утром 9 марта в доме на дачном участке вблизи деревни Шатеево Талдомского района Подмосковья, по данному факту возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

«Девятого марта 2018 года утром в доме, расположенном на дачном участке вблизи деревни Шатеево Талдомского района обнаружены тела супругов и их шестилетней дочери без криминальных признаков смерти. По данному факту следственным отделом по городу Талдом ГСУ СК России по Московской области по результатам проведения доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», - отмечается в сообщении.

В ходе осмотра места происшествия установлено, что тела семейной пары и их малолетней дочери находились на втором этаже двухэтажного блочного дачного дома, в спальной комнате. Телесных повреждений на них не установлено. На втором этаже дома также обнаружен газовый инфракрасный обогреватель с установленным газовым баллоном. При этом система вентиляции в комнате и на втором этаже дома отсутствует.

По предварительному заключению судебно-медицинского эксперта, смерть двух взрослых и ребенка наступила в результате отравления угарным газом.

В настоящее время по уголовному делу запланировано проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

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