РИАМО – 12 мар. Мэрия Москвы согласовала митинг, приуроченный к президентским выборам, он пройдет 19 марта на Суворовской площади в центре столицы, сообщает в понедельник ТАСС.

«Согласован митинг 19 марта с 18:00 до 20:30 в сквере Суворовской площади, у памятника А. Суворову. Цель акции - обсуждение итогов выборов президента РФ. Количество участников - до тысячи человек», - сказал сотрудник пресс-службы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Активисты ранее подали заявку на проведение акции на Пушкинской площади. В том случае, если власти не согласуют выбранную локацию, организаторы митинга предложили мэрии в качестве альтернативных площадок Тверской бульвар (у памятника К. Тимирязеву), Новопушкинский сквер, Суворовскую площадь и Чистопрудный бульвар (у памятника А. Грибоедову).

Выборы президента РФ пройдут 18 марта.