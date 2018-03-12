РИАМО - 12 мар. Упрощенный вид рейтинга управляющих компаний планируют сделать в Подмосковье в течение месяца, жители региона сами смогут определить критерии оценки на портале «Добродел», сообщил в понедельник министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл форум по вопросам управления жилищно-коммунальным хозяйством Подмосковья.

«Мы предлагаем в течение месяца сделать рейтинг (управляющих компаний – ред.) в упрощенном виде, отрейтинговав их звездами. <…> Предлагается сделать четыре звезды базовым уровнем. Жители сами определят наиболее важные показатели через «Добродел». Желтая часть рейтинга получит три звезды, красная зона - одну и две звезды», - сказал Хромушин.

Он отметил, что пять звезд могут получить те компании, которые оказывают дополнительные услуги - общение с жителями через соцсети, дополнительный вид работ по содержанию

«Именно этот рейтинг войдет в учет показателей рейтинга-50», - заключил Хромушин.

Интернет-портал «Добродел» запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи вопроса исполнителю на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли проблема. Если нет, то обращение будет снова направлено на рассмотрение. Кроме того, на портале проводятся опросы, в частности, жители выбирают региональные и муниципальные дороги, на которых будет проведен ремонт.