РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 12 мар. В городском округе Люберцы с 5 по 11 марта подрядные организации вывезли с муниципальных и региональных дорог более 11 тысяч кубических метров снега, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«На минувшей неделе 2,3 тысячи кубометров снега вывезли с региональных улиц Смирновская и Волковская. С муниципальных дорог вывезли 9,3 тысячи кубометров снега. Для уборки были привлечены 172 человека, а также задействовали 56 единиц спецтехники. Подъезды к социальным объекты приведены в нормативное состояние», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что с региональных дорог вывезено и утилизировано 33 кубометра мусора. Проведена планировка обочин на Егорьевском шоссе.

Также глава округа добавил, что совместно с сотрудниками ГИБДД проводился осмотр автомобильных дорог.

«По результатам объезда устранены все замечания. Сотрудники ГИБДД выявили 752 нарушения ПДД, также эвакуировано 86 транспортных средств, выписано штрафов на общую сумму 812 тысяч рублей», – заключил Ружицкий.