РИАМО - 12 мар. Полиция разыскивает неизвестных, которые совершили ограбление салона связи «Евросеть» в подмосковном городском округе Истра, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

«Проводятся оперативно-разыскные мероприятия на установление лиц - участников данного преступления (ограбления салона связи - ред.)», - сказал сотрудник агентства.

Он отметил, что полиция возбудила уголовное дело по факту ограбления салона связи «Евросеть» в Истре.