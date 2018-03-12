РИАМО - 12 мар. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова опровергла информацию о задержании семилетнего ребенка в ходе акции протеста в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы детского омбудсмена Подмосковья.

Ранее кандидат в президенты России Ксения Собчак сообщила, что на митинге в Волоколамске задержали ребенка.

«Информация о задержании на митинге в Волоколамске несовершеннолетнего ребенка, озвученная кандидатом в президенты Российской Федерации Ксенией Собчак, не подтвердилась. В списках задержанных на митингах в Волоколамской районе, предоставленных нам ГУ МВД России по Московской области по нашему официальному запросу, дети не значатся», - сказала Мишонова.