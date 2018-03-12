РИАМО - 12 мар. Муниципалитеты Подмосковья к 20 марта подготовят планы действий по ликвидации каждого объекта незавершенного строительства, которых в регионе насчитывается порядка 500, сообщил в понедельник начальник Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области Владислав Гордиенко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям дал областному правительству поручение ликвидировать объекты незавершенного строительства в регионе.

«По состоянию на февраль на территории Московской области выявлено 500 объектов незавершенного строительства, из них 213 - жилого назначения, 238 - нежилого, 49 инженерных сетей и дорог», - сказал Гордиенко в интервью телеканалу «360° Подмосковье».

Он отметил, что 174 строения из 500 являются самовольными, то есть возведенными без исходно-разрешительной документации. Недостроенные аварийные и самовольные постройки создают угрозу для жизни населения, а также существенно ухудшают визуальное восприятие городов, занимают социально значимые территории.

Гордиенко подчеркнул, что в рамках методической поддержки органов местного самоуправления Главархитектура Московской области разработала типовую дорожную карту, содержащую план и сроки мероприятий по ликвидации недостроев. К 20 марта муниципалитетами будут подготовлены индивидуальные планы действий по ликвидации каждого конкретного объекта, в зависимости от правовой ситуации.

По действующему законодательству, предусмотрены следующие варианты ликвидации недостроенных, аварийных и самовольных построек: снос по решению суда или по решению органа местного самоуправления во внесудебном порядке, снос через механизм реализации комплексного и устойчивого развития территории в рамках утвержденных правил землепользования и застройки, а также достройка.

Минимальный срок процедуры принятия решения по сносу объекта самовольного либо незавершенного строительства составляет около трех месяцев, максимальный, с учетом судов в нескольких инстанциях, – до 1,5 лет. Первые результаты работы по их ликвидации ожидаются к середине 2018 года. В настоящий момент определен список из 10 строений, которые будут снесены в первоочередном порядке в течение ближайших четырех месяцев. Они расположены в городских округах Балашиха, Серпухов, Красногорск и Истра.

Ликвидация недостроев позволит улучшить визуальное восприятие городов, а также создать условия для вовлечения неиспользуемых территорий в хозяйственную деятельность. На месте этих объектов могут создать общественные пространства (парки, скверы), новые рабочие места, социально значимые объекты.