РИАМО - 12 мар. В домах Подмосковье не осталось ни одного лифта, который вышел из сроков эксплуатации, сообщил в понедельник министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл форум по вопросам управления жилищно-коммунальным хозяйством Подмосковья.

«За три года мы капитально отремонтировали более 9 тысяч домов. <…> В Московской области нет ни одного лифта, который вышел по возрасту из сроков эксплуатации», - сказал Хромушин.

Он отметил, что в 2018 году в регионе сделают порядка 30 тысяч подъездов.

Ранее Хромушин сообщал, что капитальный ремонт в 2018 году сделают в 2,6 тысячи домов региона, комплексный капитальный ремонт — в 594 домах. Общий объем финансирования работ составит 13,6 миллиарда рублей.